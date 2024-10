Savarino foi um dos destaques em Athletico-PR x Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 06/10/2024 16:00

O Botafogo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 no sábado (5), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem marcar o gol da vitória, Savarino deu um lindo passe para o gol do atacante Igor Jesus, e ainda acertou uma bola no travessão. , pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem marcar o gol da vitória, Savarino deu um lindo passe para o gol do atacante Igor Jesus, e ainda acertou uma bola no travessão.

Botafogo com mais participações pra gols (9), mais assistências (5), mais passes decisivos (51), e mais finalizações no gol (19). Além disso, é o segundo jogador com maior média de nota da equipe, com 7.23, atrás de John, que tem 7.27. No Campeonato Brasileiro, o jogador lidera algumas estatísticas da equipe alvinegra. Segundo a plataforma de dados SofaScore, Savarino é o jogador docom mais participações pra gols (9), mais assistências (5), mais passes decisivos (51), e mais finalizações no gol (19). Além disso, é o segundo jogador com maior média de nota da equipe, com 7.23, atrás de John, que tem 7.27.

Jefferson Savarino, de 27 anos, estava no Real Salt Lake, da MLS, e chegou ao Botafogo nessa temporada por R$ 13 milhões de reais. Em todas as competições, o atacante acumula 43 jogos no Glorioso, com 8 gols e 10 assistências.