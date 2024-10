Comemoração dos jogadores do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 05/10/2024 19:04 | Atualizado 05/10/2024 19:04

Curitiba - Com gol de Igor Jesus, o Botafogo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na Ligga Arena , neste sábado (5), pela 29ª rodada do Brasileirão. Abaixo, assista aos melhores momentos da partida:





Com o resultado, o Glorioso chegou aos 60 pontos e ampliou a vantagem na liderança da competição. O Palmeiras, em segundo, empatou com o Red Bull Bragantino e tem 57.

Agora, o Bota vira a chave para a 30ª rodada do Brasileirão. O Glorioso volta a campo no dia 18 (uma sexta-feira), às 20h, para enfrentar o Criciúma no Maracanã.