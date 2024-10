Junior Santos em treino do Botafogo no CT Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Junior Santos em treino do Botafogo no CT LonierVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/10/2024 17:46 | Atualizado 04/10/2024 17:49

Rio - O atacante Júnior Santos será desfalque pelo lado do Botafogo na partida contra o Athletico-PR neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador será preservado pela comissão técnica do português Artur Jorge.

Não há uma nova lesão e nem desgaste no jogador. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, Júnior será poupado devido ao gramado mais duro do estádio do Furacão, um sintético bem diferente do que foi colocado no Nilton Santos.

Júnior Santos voltou aos gramados no empate do Botafogo com o Grêmio, no último sábado (29/9), no Mané Garrincha, em Brasília, entrando aos 33 minutos da segunda etapa. Ele havia ficado afastado por dois meses devido à uma fratura na tíbia esquerda.