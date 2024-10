Igor Jesus em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Igor Jesus em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/10/2024 14:50

Rio - Reforço do Botafogo para o segundo semestre, o atacante Igor Jesus, de 23 anos, recebeu uma proposta do Atlético-MG, porém, optou pelo clube carioca. Ele explicou que a escolha teve a ver com a maneira como o atual líder do Campeonato Brasileiro atua.

"Eu olhei o sistema todo. O Botafogo seria o clube que era mais a minha característica de jogo. Por ser um time muito ofensivo e por ter transições muito rápidas. Savarino, Luiz Henrique, Almada são jogadores que criam muito. E eu sempre procuro atacar os espaços, até porque o Botafogo precisa disso para que eu possa abrir espaço para outros jogadores", disse em entrevista à "TNT Sports".



O bom rendimento pelo Botafogo chamou a atenção de Dorival Júnior, que o convocou para a seleção brasileira. No entendimento de Igor Jesus, o alto nível do elenco alvinegro facilita a sua vida.



"Optei pelo Botafogo porque sabia que poderia chegar em um nível maior. E viver momentos como esse de poder brigar por títulos mostra que não fiz uma escolha errada. E aqui eu quero fazer minha história, conquistar títulos e um dia poder jogar na Europa, porque é um sonho de menino. Quero fazer meu melhor aqui para poder sair pela porta da frente e viver esse sonho", concluiu.