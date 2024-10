Botafogo promoverá evento de Dia das Crianças no Estádio Nilton Santos - Divulgação/Botafogo

Publicado 03/10/2024 21:34

Rio - O Botafogo garantiu a diversão da garotada alvinegra no Dia das Crianças. Neste dia 12 de outubro, de 8h às 15h, o Glorioso realiza mais uma edição do "Dia de Cria", no setor Leste do Nilton Santos. O evento é exclusivo e de entrada franca para os sócios cadastrados no programa Camisa 7 nos Plano Cria e Cria+, voltado ao público mirim.

Serão diversas ações na festa. A primeira será um torneio de futebol para os Crias+ que resgatarem a experiência, de 8h às 11h, no campo anexo do estádio, com presença de membros do departamento de futebol da SAF. A segunda acontecerá na arquibancada Leste, de 11h às 15h, para todos que realizarem o check-in. Cada sócio tem direito a levar dois responsáveis ao evento.

A partir das 11h, será dada a largada para o Dia de Cria, aberto aos sócios dos planos Cria+ e Cria que fizerem o check-in gratuito de forma antecipada. O evento vai contar com a presença dos mascotes Bira e Biriba, animador de eventos, brinquedos infláveis e outras atividades, além da venda de produtos licenciados na Botafogo Store, bebidas e comidas.

O Camisa 7 possui duas assinaturas destinadas aos torcedores de até 11 anos. O plano Cria é gratuito, concede a realização do check-in online e também dá acesso à carteirinha digital. Já o plano Cria +, custa apenas R$12,90/mês e, além do check-in, vem acompanhado de descontos e permite o resgate de experiências.