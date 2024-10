Alex Telles em jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

"Eu sei o quanto esse clube tem história no futebol brasileiro, os jogadores que aqui passaram. É o clube que mais levou jogadores para a seleção brasileira. E, já respondendo alguma pergunta que possa vir: sim, é um objetivo. Sei que se fizer um bom trabalho aqui, as portas podem se abrir novamente", disse Alex Telles, na entrevista coletiva de apresentação.

Alex Telles fez parte do grupo que defendeu a Seleção na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Seu último jogo com a camisa do Brasil foi no amistoso com Senegal, que terminou com derrota por 4 a 2 , no dia 20 de junho de 2023.

"Como cheguei na Seleção nos outros anos, posso chegar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. Acredito no passo a passo. O próximo momento é o mais importante. E, para mim, o próximo momento é defender a camisa do Botafogo da melhor maneira possível. Dando o meu melhor e rendendo o que eu sei que posso dentro de campo, os caminhos podem se abrir", afirmou o lateral, naquela coletiva.

"Eu vou estar preparado caso acontecer. Não fechei a porta da Seleção na minha carreira nunca, independente da idade. Me cuido, treino e faço o meu melhor todos os dias. Quem me conhece sabe a rotina de profissionalismo que eu tenho comigo mesmo. Então, me sinto muito bem. Tenho muito para oferecer ao futebol. Venho para cá com esse intuito: dar o melhor ao Botafogo; ser um exemplo dentro de campo; e, quem sabe, ter mais uma chance na Seleção", completou.

Com a camisa do Botafogo, Alex soma duas vitórias, três empates e nenhuma derrota. Além disso, no período, ajudou o Glorioso a conquistar a classificação para a semifinal da Libertadores.