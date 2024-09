Alex Telles foi apresentado como novo reforço do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/09/2024 15:52

Rio - O Botafogo apresentou nesta terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, o lateral-esquerdo Alex Telles, de 31 anos. O jogador, que rescindiu seu contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e assinou até o fim de 2026 com o Glorioso, comentou sobre sua chegada ao novo clube e escancarou felicidade com o projeto apresentado por John Textor para a sequência de sua carreira.

Alex Telles esteve acompanhado de Pedro Martins, diretor de futebol da SAF, e Alessandro Brito, chefe do departamento de scout. O lateral vestirá a camisa 13.

"Só transmitir a minha felicidade. Eu saí do Brasil com 20 anos, estou voltando com 32, casado, com uma filha e minha esposa grávida. Então é um momento muito especial na minha vida. Eu acho que tudo, o destino, tudo culminou pra eu estar aqui nesse momento, nesse clube, porque eu quis voltar pro Brasil com um bom projeto, um projeto com ambição, que foi sempre isso que fez parte da minha carreira", disse o novo reforço do Alvinegro.

Em sua chegada ao Rio de Janeiro, Alex Telles destacou a importância das conversas com o empresário John Textor para que a negociação fosse sacramentada - esta, vale destacar, em menos de 24 horas. A evolução do Botafogo com o retorno ao protagonismo no futebol brasileiro foi um ponto de destaque na negociação, mas o momento brilhante não foi o topo para o retorno ao país.

"Já no primeiro dia que eu estive livre no mercado, ele já me ligou. Tive uma reunião com ele por telefone e foi de extrema importância ouvir dele. O projeto que ele fez no Botafogo, de dois anos para cá, a forma como ele está para o clube crescer e a ambição que ele tem para os próximos anos. Eu acho que ele não está formando só um time, mas está formando uma grande instituição para o futebol mundial. Então, ele me fez me sentir cada vez mais ambicioso para estar aqui."

Na Arábia Saudita, Alex Telles trabalhou com o técnico português Luís Castro, que foi homem de confiança de Textor nos primeiros momentos da SAF e deixou o clube em junho de 2023. O jogador revelou contato breve e muitos elogios da comissão técnica do clube saudita.

"Eu não conversei diretamente com eles antes ou quando acordei com o Botafogo, mas toda temporada passada a gente falava sobre os jogos. Sempre quando o Botafogo jogava a gente comentava, ele (Luís Castro) sempre dando boas referências, sempre falando sobre o clube, a evolução. A partir do momento em que eu fechei, aí sim, mandaram mensagem, falaram que eu seria muito feliz aqui, que o clube realmente foi muito bom de trabalhar e deram total confiança e tranquilidade pra vir pra cá."

Alex Telles reencontra no Botafogo um grande companheiro nos tempos de futebol europeu: o atacante Tiquinho Soares. O lateral-esquerdo comentou sobre conversas com o camisa nove durante as negociações e como foi motivado pro uma das referências do elenco.

"Fiz uma ligação com o Tiquinho e ele ficou muito feliz com isso. Falou 'vem embora, vamos conquistar tudo que a gente tem pra conquistar aqui'. Ele é um cara que me deixou muito confiante também, não só dentro de campo, mas também em questão familiar fora. Falou também, como todo mundo fala pra mim, que o clube está em constante evolução e isso se vê no dia a dia."

Confira outras respostas de Alex Telles:

Parte física e atuação na equipe

"Tive um contato com o Artur nesses primeiros treinos. Inclusive, a gente tem muitas coisas a conversar sobre isso. Todos sabem a forma como eu gosto de jogar, sou um lateral muito ofensivo, que gosta de fazer cruzamentos, assistências. Eu evolui muito nos últimos anos também na parte defensiva. Claro, fisicamente, todo lateral precisa estar bem para atacar e defender. Então, minha condição física, hoje, obviamente, vim de outro país, vim de outro futebol, tem a questão também do povo de fuso horário, a gente aqui tem dois ou três dias. Mas já estou treinando, já estou fazendo o treino completo com todos os meus companheiros, e quero estar o mais rápido possível pronto."

Primeiras impressões

"O grupo é muito bom e eu já tive a prova disso. Fui recepcionado de uma forma incrível. Estou me sentindo muito bem, todo mundo se ajudando. É um grupo muito coeso. Consegui perceber nos treinamentos já a intensidade com que se treina, com o compromisso que eles têm com o treino, com os jogos. Então, estou me sentindo muito bem, muito feliz. O que o Tiquinho falou para mim, realmente, eu encontrei aqui."

Escolha pela camisa 13

"O 13 é um número muito especial para mim, desde que me tornei profissional foi o número que me acompanhou. Em todos os momentos especiais da minha carreira sempre foi nessa data. Tive também uma passagem muito produtiva pelo Porto com esse número."

Experiência internacional

"Me orgulho muito da carreira que fiz até então, isso também me traz responsabilidade, não só dentro como fora de campo. Passei por muitos países, cheguei até o meu maior sonho que era participar de uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Isso é algo que me enche de orgulho."