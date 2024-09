Alex Telles em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Alex Telles em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 10/09/2024 18:58 | Atualizado 10/09/2024 19:02

"Até um fato curioso. A negociação foi muito rápida, talvez a mais rápida da SAF, justamente porque ele gostaria de estar aqui. A gente descobriu no dia 30,31 (de agosto) a dispensa dele no clube que estava. E já no dia 1º, estávamos com os contratos assinados e com a ciência de que o Alex estava no nosso projeto", explicou Alessandro Brito.

Pedro Martins, à esquerda, e Alessandro Brito, à direita na apresentação de Alex Telles Vítor Silva/Botafogo

O assunto também esteve em pauta na entrevista de Alex Telles à Botafogo TV, logo após a apresentação. No bate-papo, ele destacou a importância da conversa com John Textor, acionista majoritário da SAF, e também da aprovação do técnico Artur Jorge.

"Quando saiu que eu estava livre ou para sair do clube, já teve o interesse do Botafogo. Tiveram interesses não só no Brasil como fora também. A partir do momento que teve o interesse do Botafogo, foi a primeira ligação que eu recebi, do John (Textor) junto com meu agente. Nós tivemos uma conversa muito rápida. Ele me explicou a evolução do clube, qual a ambição dele, o projeto dele, inclusive falou que o próprio Artur (Jorge) contava com isso, gostou muito da ideia de vir para cá", disse Alex Telles.

"Então, isso foi importante: não só ter a confiança do John, mas também do treinador. Sabia que viria para cá com uma certa responsabilidade pela carreira que construí. Tenho certeza que estou preparado para ser um grande exemplo aqui e poder ajudar o Botafogo", concluiu.

O Alvinegro oficializou a contratação de Alex Telles na última terça-feira (3) . O vínculo do lateral-esquerdo com o Botafogo vai até o fim de 2026.