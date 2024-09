Elenco do Botafogo em reapresentação na última segunda-feira (9) - Vítor Silva / Botafogo

Elenco do Botafogo em reapresentação na última segunda-feira (9)Vítor Silva / Botafogo

Publicado 10/09/2024 17:58

O atacante treinou com bola junto ao restante dos atletas, mas ainda tem algumas restrições de contato, que fazem parte da reta final do processo de recuperação.O garoto de 20 anos está fora de ação desde a vitória do Glorioso sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, no dia 18 de abril. Na ocasião, ele sentiu e foi substituído ainda na primeira etapa. Dez dias depois, passou por cirurgia de reparo no músculo Agora, Matheus Nascimento busca recuperar o ritmo para ter a chance de disputar posição com Igor Jesus e Tiquinho Soares, principais centroavantes do Botafogo neste momento.