Pelo Botafogo, Bastos entrou em campo 42 vezes e fez quatro gols em 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 09/09/2024 16:02 | Atualizado 09/09/2024 16:04

Rio - Um dos pilares defensivos do Botafogo , Bastos atingiu metas estipuladas no contrato para renovação automática até o fim de 2025. Antes, o vínculo do angolano com o clube carioca terminaria em dezembro deste ano.

No Glorioso desde agosto de 2023, o camisa 15 ganhou maior espaço durante esta temporada e é um dos destaques do líder do Campeonato Brasileiro. Titular incontestável do time de Artur Jorge, o defensor foi, inclusive,



Com a camisa do Botafogo, ele entrou em campo 42 vezes em 2024 e marcou quatro gols. Ao lado de Alexander Barboza, torna o sistema defensivo alvinegro mais sólido. No Glorioso desde agosto de 2023, o camisa 15 ganhou maior espaço durante esta temporada e é um dos destaques do líder do Campeonato Brasileiro. Titular incontestável do time de Artur Jorge, o defensor foi, inclusive, convocado para representar o seu país nas Eliminatórias da Copa de 2026 Com a camisa do Botafogo, ele entrou em campo 42 vezes em 2024 e marcou quatro gols. Ao lado de Alexander Barboza, torna o sistema defensivo alvinegro mais sólido.