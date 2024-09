Léo Coelho é o diretor de futebol de base do Botafogo - Arthur Barreto / Botafogo FR

Léo Coelho é o diretor de futebol de base do BotafogoArthur Barreto / Botafogo FR

Publicado 07/09/2024 18:50

Rio - Com grande investimento na atual temporada, o Botafogo está brigando pelos títulos do Brasileiro e da Libertadores e novamente ocupa o lugar entre os principais clubes do país. Porém, o projeto de John Textor para o clube carioca passa por fazer do Alvinegro um clube com uma formação de atletas mais qualificada para os próximos anos.

"O Botafogo conseguiu se reformular na equipe principal, na questão corporativa do clube, ou seja, conseguiu mudar de patamar. E agora os olhos do Botafogo e da Eagle se voltaram para a base. Eles me fizeram um convite nesse sentido e foi aí que o desafio foi aceito pela minha parte de trabalhar numa reformulação quase que de um projeto que está se reiniciando", afirmou Léo Coelho, atual diretor de futebol de base, em entrevista à "Botafogo TV".



Léo deixou o Athletico-PR para assumir o desafio no Botafogo em abril desde ano. De acordo com dirigente, o momento atual é a realização de um sonho pessoal no trabalho da base no Brasil.



"Eu estou hoje basicamente realizando um sonho, realizando um objetivo meu. Era um objetivo de trabalhar num grande clube, principalmente com essa nova lei da SAF, essas possibilidades de ter um grupo de clubes. Eu acho que é basicamente o futuro do futebol, é basicamente o que torna o Botafogo e os outros clubes tão competitivos no mercado. E eu gostaria muito de fazer parte de um grupo de clubes como esse. Então esse foi um dos motivos, um dos principais motivos, um dos principais desafios que me fez aceitar", contou.