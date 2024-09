Bastos, do Botafogo, em ação pela seleção de Angola - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/09/2024 20:29

De volta à seleção de Angola após três anos, o zagueiro Bastos, do Botafogo, foi um dos destaques na vitória por 1 a 0 sobre Gana, fora de casam na última quinta-feira (5), pelas Eliminatórias da Copa das Nações Africanas. Após o resultado, o jogador celebrou a oportunidade.

"Sempre será um grande motivo de orgulho representar o meu País. Depois de um longo período, voltei a realizar o sonho de criança. Uma vitória importante de todos nós, com muito esforço, dedicação, e ambição. Agora vamos recuperar as energias para dar uma resposta positiva no próximo jogo", disse o defensor do Botafogo.

Bastos ficou afastado da seleção de Angola muito por conta de problemas com a federação do país. Ele questionou problemas de organização da entidade, como atrasos em pagamentos e outros compromissos, pediu um tempo de licença das atividades e, depois, não foi mais chamado.

Com Bastos mais uma vez, Angola volta a campo na próxima segunda-feira (9) contra o Sudão, às 16h (de Brasília), em Luanda, pela segunda rodada do Grupo F. Os dois primeiros de cada chave se classificam para a Copa das Nações Africanas de 2025.