Artur Jorge em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/09/2024 16:51

Rio - Líder do Brasileiro, o Botafogo terá nas próximas partidas uma sequência contra rivais que lutam para permanecer na Série A da competição. Com a competição se afunilando, resultados positivos nesses duelos podem deixar o clube carioca perto do título que não vem há 29 anos.

O primeiro confronto será no próximo dia 15 contra o Corinthians, no Nilton Santos. Depois, o adversário será o Fluminense, em clássico no Maracanã, no próximo dia 21. Estas partidas acontecem com os duelos contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores, pelo caminho.

O último jogo de setembro será contra o Grêmio, no próximo dia 28, no Nilton Santos. Em outubro, o Alvinegro abre o mês encarando o Athletico-PR, em Curitiba, no dia 5. Depois, o clube carioca ficará sem atuar por 15 dias na Série A. Posteriormente, o Botafogo recebe o Criciúma e seis dias depois encerra a sequência contra equipes da parte baixa da tabela contra o Bragantino, em São Paulo.



O Alvinegro só voltará a encarar uma equipe da parte de cima da classificação em novembro. No dia 6, o Botafogo recebe o Vasco, no Nilton Santos. A partir deste momento, o clube carioca terá apenas sete jogos até o fim do Brasileiro.