Sapata deixou o Botafogo e assinou com o RWD Molenbeek, da Bélgica, outro clube de John Textor - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 06/09/2024 23:22

Rio - Revelação das categorias de base do Botafogo e um dos destaques do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, o atacante Sapata foi anunciado nesta sexta-feira (6) como novo reforço do RWD Molenbeek, clube da Segunda Divisão belga, também gerido pelo empresário John Textpr.

Sapata, de 21 anos, assinou contrato válido por duas temporadas, até junho de 2026, com cláusula de renovação por mais um ano.

"Estou muito feliz por assinar com o RWDM, um clube que cresce a cada ano e que tem um grande projeto. Espero ajudar a equipe a atingir seus objetivos e ter uma temporada repleta de vitórias e conquistas", disse o atacante.

O jovem marcou um gol pela equipe profissional do Botafogo nesta temporada, na vitória fora de casa sobre o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Ele chega ao clube da Bélgica e irá reencontrar o zagueiro Sousa, e os meias Del Piage e Jacob Montes.