Marlon Freitas é um dos destaques do Botafogo nesta temporada - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 07/09/2024 11:28 | Atualizado 07/09/2024 11:29

Rio - Após um 2023 contestado, Marlon Freitas deu a volta por cima e se tornou um dos destaques do Botafogo nesta temporada. O volante, inclusive, com a assistência para Igor Jesus marcar o tento da vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no último sábado (31), se tornou o líder em passes para gol da equipe alvinegra no Brasileirão.

Ele ultrapassou Luiz Henrique, que possui três assistências, e se encontra em terceiro no ranking geral, empatado com diversos jogadores, como Arrascaeta, do Flamengo, Ganso, do Fluminense, e Lucas Piton, do Vasco.



Além do passe contra o Leão do Pici, Marlon contribuiu com assistências nas partidas contra o Bahia, em maio, Grêmio, em junho, e Flamengo, em agosto. As duas últimas, inclusive, foram vitórias importantes na campanha do Botafogo no torneio nacional.

O volante é peça importante para o time de Artur Jorge e, no mês de junho, renovou com o Glorioso até o fim de 2026.

Marlon já voltou a estar nas graças da torcida e é um dos líderes do elenco. Nos vídeos de bastidores da Botafogo TV, inclusive, os alvinegros já se acostumaram a ver o volante comandando as preleções antes das partidas.