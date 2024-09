Adryelson em treino do Botafogo no CT Lonier durante esta semana - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 06/09/2024 18:18

Rio - Após ser vendido ao Lyon, da França, na reta final do ano passado, Adryelson retornou ao Botafogo nos últimos dias para reforçar o time na sequência desta temporada. O zagueiro fez questão de expressar sua felicidade por voltar a vestir a camisa alvinegra e destacou a evolução da estrutura do clube.

"Sabemos desde o começo da SAF que é uma evolução muito grande por tudo que a Eagle está fazendo no Botafogo. Ficou muito bom mesmo e só tende a crescer ainda mais", declarou o defensor.

"Antes de vir, já liguei para alguns e avisei, falaram 'vem logo, estamos com saudade, tem estrutura nova no CT'. Está fenomenal. Estou muito alegre por estar de volta com meus companheiros. Vamos firmes nessa missão", completou.

Adryelson também ressaltou a importância do contato direto com John Textor, dono da SAF do Glorioso, para os jogadores. "Ele é um cara do bem, super gente boa", disse em entrevista à 'Botafogo TV'.

O zagueiro já está regularizado e pode fazer sua reestreia pelo clube carioca. O camisa 34 chega para disputar posição com Alexander Barboza e Bastos no time titular do técnico Artur Jorge. A dupla, inclusive, vive ótimo momento na temporada.