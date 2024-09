John Textor é acionista do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor é acionista do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 06/09/2024 20:20

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor, será julgado na próxima quinta-feira pelo STJD. O norte-americano poderá receber uma pena de 810 dias de suspensão, além de uma multa de até R$ 500 mil, pelas manifestações sobre supostas manipulações de jogos na Série A. O relator do processo será Lucas Brandão.

O norte-americano foi enquadrado cinco vezes no artigo 243-F e uma no 221. O primeiro se refere a "ofensa à honra contra Ednaldo Rodrigues, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e o árbitro Braulio da Silva Machado" e o segundo por "dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito".



Em março, John Textor afirmou ter provas de que partidas do Brasileiro estariam sendo manipuladas e as apresentou ao STJD para apreciação de inquérito. No mês seguinte, o norte-americano afirmou que a partida entre Palmeiras e São Paulo, da Série A do ano passado, havia sido manipulada.



O inquérito foi aberto após pedido da Procuradoria Geral da Justiça Desportiva, do Palmeiras, do São Paulo, do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, e da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol para apurar alegações de manipulação de resultados. A conclusão do inquérito ocorreu em julho. A sugestão foi de que Textor deveria ser penalizado em seis anos de suspensão e uma multa de R$ 2 milhões.

A entidade analisou a documentação entregue pelo acionista do Botafogo e as julgou como "imprestáveis". Com isso, as ações de Textor foram consideradas "ilícitos esportivos contra a honra de sete entidades desportivas, nove atletas e nove árbitros". Além disso, "foram constatadas infrações contra a ética desportiva e motivação pessoal na solicitação da instauração do inquérito".