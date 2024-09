Adryelson ao lado de John Textor - Vítor Silva/Botafogo

Rio - Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 4, que contou com a presença de John Textor, acionista majoritário da SAF, o Botafogo apresentou Adryelson. O zagueiro pertence ao Lyon e chega por empréstimo válido até o fim da temporada. Em suas primeiras palavras, ele destacou a mudança de mentalidade no retorno ao Glorioso.

"Venho muito alegre e muito motivado. Sei que temos um grande desafio pela frente. O Adryelson está com a mentalidade muito mais forte do que antes. Trabalhei bastante isso porque a gente sabe o que aconteceu ano passado. Hoje, a mentalidade está muito mais firme e mais tranquila. Vim para fortalecer o grupo. Estou à disposição do professor para o que der e vier", disse o zagueiro.

Adryelson chegou ao Botafogo no meio de 2022, se destacou em 2023 e foi negociado com o clube francês em janeiro deste ano. Na primeira passagem, o zagueiro disputou 75 jogos e marcou quatro gols.

No Lyon, no entanto, ele não vinha sendo aproveitado e entrou em campo apenas quatro vezes - a última na quinta-feira (29/8), pelo Campeonato Francês, antes de viajar rumo ao Rio de Janeiro. Ele acompanhou a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Estádio Nilton Santos, no último sábado.

"Não fui somente por questão financeira, mas também pela oportunidade de jogar na Europa, em um grande clube como é o Lyon. Pelo trabalho que fiz com meus companheiros, é frustrante chegar num clube e não ter as oportunidades que eu deveria ter. Em meio a tudo isso, aconteceu muita coisa, mas voltei buscando oportunidade novamente para mostrar meu trabalho. Sei que vamos ter muito trabalho pela frente. Estou á disposição do professor. Claro que é frustrante chegar num clube e não ter a oportunidade que eu deveria ter".

CARINHO DA TORCIDA



"Sou muito grato por toda a torcida. A torcida é maravilhosa, que sempre nos apoiou. Sou muito grato por isso".

APRENDIZADOS COM 2023

"A gente viveu um bom momento e um mau momento. Levei para a minha vida o bom momento, porque vivemos coisas incríveis nesse clube. Retornar para cá com a mentalidade muito mais forte, e com a experiência muito boa de estar na Europa. Então, vou ajudar bastante meus companheiros a não fazermos o que aconteceu na temporada passada. Já ficou para trás, coisa que não devemos lembrar. A gente está com um elenco muito bom, muito forte, com maisreposições também, que não tínhamos ano passado. E um treinador muito bom e jovem, que tem na mão os jogadores, e questão tática dentro de campo também. Vou ajudar bastante e estou à disposição do que der e vier".



SELEÇÃO



"Hoje, o Botafogo é um clube muito visado não só no Brasil, mas também mundialmente. Isso mudou bastante. No Brasil, está tendo mais oportunidade do que antes. É mias uma visibilidade para poder estar retornando à seleção brasileira. Como aconteceu com o Luiz Henrique e também com o Perri e comigo, é uma visibilidade muito grande estar aqui no Botafogo".



DISPUTA POR POSIÇÃO

"Vim para ajudar o grupo, vim para ajudar o Botafogo. Estou à disposição do professor. Ele é quem escala o time. Vim brigar pela posição. Simples assim".