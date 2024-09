Alex Telles, novo reforço do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Publicado 03/09/2024 16:29 | Atualizado 03/09/2024 16:58

Alex Telles foi formado nas categorias de base do Juventude e, em 2013, foi para o Grêmio. Após destaque no Tricolor Gaúcho, chegou ao Galatasaray, da Turquia, no início do ano seguinte.



O lateral, que esteve com a seleção brasileira na última Copa do Mundo, ainda passou por Inter de Milão, Porto, Manchester United e Sevilla. Em julho do ano passado, chegou ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde estava até a última segunda (2), quando rescindiu contrato com o clube em comum acordo.

