Adryelson retornou ao Botafogo e assinou contrato de empréstimo junto ao Lyon até o fim de 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Adryelson retornou ao Botafogo e assinou contrato de empréstimo junto ao Lyon até o fim de 2024Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/09/2024 17:23

Rio - O Botafogo anunciou, na tarde desta segunda-feira (2), o retorno do zagueiro Adryelson, de 26 anos, que estava no Lyon, da França, clube também gerido pelo empresário estadunidense John Textor. O vínculo do jogador com o Glorioso foi assinado até o fim da temporada.

Adryelson chegou ao Botafogo no meio de 2022, se destacou em 2023 com a camisa alvinegra e foi negociado com o clube francês junto ao goleiro Lucas Perri. Em sua primeira passagem, o zagueiro disputou 75 jogos e marcou quatro gols.

No Lyon, no entanto, ele não vinha sendo aproveitado e entrou em campo apenas quatro vezes - a última na quinta-feira (29/8), pelo Campeonato Francês, antes de viajar rumo ao Rio de Janeiro. Ele acompanhou no sábado a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Estádio Nilton Santos.