Alex Telles deixou o Al-Nassr, da Arábia SauditaReprodução/Instagram @alextelles13

Publicado 02/09/2024 21:44 | Atualizado 02/09/2024 21:45

Rio - O Botafogo acertou a contratação do lateral-esquerdo Alex Telles, que ficou livre no mercado nesta segunda-feira, 2, após deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita . O jogador assinará contrato válido até o fim de 2026 com o Glorioso. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Alex Telles é cria das categorias de base do Juventude. Ele se profissionalizou no time de Caxias e, em 2013, defendeu o Grêmio. O bom desempenho no Imortal chamou a atenção do Galatasaray, da Turquia, que o contratou no início do ano seguinte.

Ele, que esteve com a seleção brasileira na última Copa do Mundo, ainda soma passagens por Inter de Milão, Porto, Manchester United e Sevilla. Em julho de 2023, chegou ao Al-Nassr, da Arábia Saudita. Com a camisa do time de Riad, Alex Telles disputou 44 partidas, anotou três gols e deu seis assistências.

Nesta segunda, 2, porém, deixou o clube saudita em comum acordo. O Nassr ultrapassou o número limite de estrangeiros e, com isso, um atleta não poderia ser inscrito nas competições nacionais do país.