Damián Suárez está afastado do Botafogo e não joga desde o fim de julhoVítor Silva/Botafogo

Publicado 02/09/2024 19:15 | Atualizado 02/09/2024 19:48

Rio - Damián Suárez rescindiu contrato com o Botafogo e não é mais jogador do clube carioca. O novo destino do lateral uruguaio será o Peñarol. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e

Durante o último mês de agosto, o jogador foi centro de uma polêmica. Ele havia recebido uma proposta diretamente do Peñarol, do Uruguai, e alegou problemas familiares para forçar sua saída , mas a diretoria alvinegra e o técnico Artur Jorge descobriram a situação e não gostaram. O Botafogo exigiu o pagamento da multa para liberar o lateral e a negociação havia esfriado. Com isso, ele foi afastado do elenco e não atuou mais pelo Glorioso.