Botafogo do técnico Artur Jorge retomou a liderança e viu chance de título do Brasileirão aumentarVitor Silva/Botafogo

Publicado 02/09/2024 12:08

aumentou a chance de ser campeão e chegou a 40,4%.

A vitória do Botafogo por 2 a 0 no confronto direto contra o Fortaleza garantiu a liderança e também fez retomar o favoritismo ao título do Brasileirão, de acordo com os números. Mesmo com uma partida a mais, o Glorioso

Os dois clubes estão separados por apenas dois pontos (50 x 48), mas o fato de o jogo adiado ser fora de casa contra o Internacional, deixa o Fortaleza com 38,5% de chance.



Uma melhora considerável em relação à rodada anterior, quando o Botafogo empatou em 0 a 0 com o Bahia e ficou com 26% contra 52,6%.



Próximos jogos do Botafogo



Com 14 dias sem jogos, o técnico Artur Jorge optou por dar uma semana de folga ao elenco, que se apresenta nesta segunda-feira para treino regenerativo e só retorna ao CR Espaço Lonier na terça, dia 10.



O tempo de descanso é visto como importante para a sequência decisiva na volta do futebol após a Data Fifa. O Botafogo volta a jogar no dia 14, contra o Corinthians, às 21h no Nilton Santos.



Depois, terá o São Paulo pelas quartas de final da Libertadores, nos dias 18 no Rio e 25 fora. No meio desses dois jogos tem o clássico no Maracanã com o Fluminense (21) e, no fim do mês (28), o glorioso recebe o Grêmio.



As chances de título no Brasileirão



Botafogo (50 pontos) - 40,4% - 25 jogos



Fortaleza (48) - 38.5% - 24 jogos



Palmeiras (47) - 12,7% - 25 jogos



Flamengo (44) - 5,4% - 24 jogos



Cruzeiro (41)- 1,5% - 25 jogos



São Paulo (41) - 0,99% - 25 jogos