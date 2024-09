Igor Jesus é o principal artilheiro do Botafogo desde que estreou, em julho - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/09/2024 18:05

A invencibilidade de cinco jogos do Botafogo e a volta à liderança do Brasileirão tem a marca de Igor Jesus. Além de ter marcado cinco gols, o atacante foi decisivo, como aconteceu na vitória de sábado (31) por 2 a 0 sobre o Fortaleza , em confronto direto no Nilton Santos.

Igor Jesus foi o responsável por colocar o Glorioso à frente no placar em quatro dos últimos cinco jogos, todos decisivos por Libertadores e Brasileirão. A única vez em que ele não balançou a rede, houve empate em 0 a 0 com o Bahia.

Igor Jesus e os gols decisivos

Contra o Fortaleza, fez os dois gols da vitória que recolocou o Botafogo na liderança do campeonato. E no 4 a 1 sobre o Flamengo, foi o responsável por marcar o 2 a 1, o que abriu o caminho para a goleada.

Já nos dois confrontos pela Libertadores contra o Palmeiras, foi Igor Jesus quem abriu o placar, tanto no 2 a 1 no Nilton Santos, quanto no 2 a 2 em São Paulo, o que garantiu a classificação para as quartas de final.



Além da atual sequência de invencibilidade, o atacante também marcou outro gol pelo Glorioso, contra o Atlético-GO. E como não poderia deixar de ser, foi o que colocou o time à frente no placar, abrindo 2 a 1 para depois fazer 4 a 1.

Preparação especial para jogar no Botafogo



Com 13 partidas com a camisa alvinegra, Igor Jesus já soma seis gols e uma assistência e tornou-se titular incontestável. O ótimo desempenho neste início deve-se à rápida adaptação que teve no retorno ao futebol brasileiro.

Depois de, pelo Al Ahli. Mas como assinou pré-contrato com o Botafogo no início do ano, teve tempo para se preparar fisicamente para o futebol brasileiro

"Já vinha me preparando muito bem há três ou quatro meses, quando recebi a proposta do Botafogo. Depois que assinei, continuei a me preparar. Venho de um futebol diferente do do Brasil, em questão de intensidade", disse em entrevista recente à Botafogo TV.