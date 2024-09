Gregore em ação na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 01/09/2024 12:31

Rio - Volante do Botafogo , Gregore valorizou a torcida na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no último sábado (31) . Os mais de 32 mil presentes no Nilton Santos viram uma grande atuação do time comandado pelo técnico Artur Jorge para reassumir a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro.