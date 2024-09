Marlon Freitas é um dos destaques do Botafogo nesta temporada - Vítor Silva / Botafogo

Marlon Freitas é um dos destaques do Botafogo nesta temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/09/2024 08:39 | Atualizado 01/09/2024 08:39

"Feliz pela vitória, pela atuação do time. Desde o primeiro minuto mostramos que queríamos ganhar o jogo. Temos que ter muita humildade para jogar contra o Fortaleza, um time bem estruturado, fazendo excelente campanha", ponderou o camisa 17 em entrevista à 'Botafogo TV'.

"Entramos com muita humildade. Foi um resultado bom, agora é descansar um pouco, descarregar, para voltar melhor na sequência", disse.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Artur Jorge chegou aos 50 pontos e reassumiu a ponta da tabela. O vice-líder é o próprio Leão do Pici, com 48 e um jogo a menos disputado na competição.

Leia mais: Cuiabano é substituído com três minutos após lesão

Agora, o Botafogo entra em campo somente dia 14, após a data Fifa, diante do Corinthians, no Nilton Santos, às 21h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.