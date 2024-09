Igor Jesus em ação na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/08/2024 23:20 | Atualizado 31/08/2024 23:20

Rio - Sem dar chances ao Fortaleza, o Botafogo dominou no Nilton Santos e venceu pelo placar de 2 a 0 pela 25ª rodada do Brasileirão neste sábado (31). Com gols de Igor Jesus, em noite inspirada, o Alvinegro foi a 50 pontos na tabela de classificação e reassumiu a liderança. Veja os gols da partida abaixo.