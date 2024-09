Igor Jesus marcou duas vezes na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza - Vitor Silva/Botafogo

Igor Jesus marcou duas vezes na vitória do Botafogo sobre o FortalezaVitor Silva/Botafogo

Publicado 31/08/2024 23:01 | Atualizado 01/09/2024 07:56

Rio - No jogo mais importante da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, entre líder e vice-líder, neste sábado (31), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo dominou e reassumiu a ponta da tabela. Em partida marcada por controle total da equipe comandada por Artur Jorge, o Alvinegro não deu chances ao Fortaleza e venceu pelo placar de 2 a 0 para seguir o ótimo momento na temporada. Os dois gols foram marcados por Igor Jesus, ambos na segunda etapa.

Com o resultado, o Glorioso foi a 50 pontos na tabela de classificação e abriu dois em relação ao Leão do Pici. O próximo compromisso será apenas no dia 14/9, após a Data Fifa, contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos.

O jogo

Em campo na primeira etapa, um domínio absoluto do Botafogo sobre o Fortaleza, principalmente pelo lado esquerdo - apesar da saída do lateral Cuiabano logo ao três minutos após acusar problema muscular na parte posterior da coxa. 45 minutos de muito futebol, mas pouca qualidade e tranquilidade para abrir o placar.



A equipe comandada pelo português Artur Jorge acumulou boas chances de gol, mas pecou na conclusão. Nas duas principais, Igor Jesus cabeceou sozinho para fora, na linha da pequena área, e Luiz Henrique carregou mais do que devia para a perna esquerda sendo travado pela marcação..



Do outro lado, o Fortaleza escancarou seu objetivo: os contra-ataques. Bem postado com duas linhas de quatro homens e dois na frente (um 4-4-2), o Leão do Pici não levou perigo à meta defendida por John. Quando passou maus bocados, foi salvo pela decisão errada do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que assinalou pênalti por suposto toque no braço do Lucas Sasha. Após revisão, o lance foi anulado por, na verdade, ter batido na cabeça do jogador.

Calor no ataque

O Botafogo não deixou o Fortaleza respirar e seguiu com o jogo agressivo buscando os corredores. Assim, o Alvinegro balançou a rede, mas teve mais uma vez uma celebração anulada. Aos 15 minutos, Marçal recebeu livre pela esquerda e cruzou na medida para Igor Jesus cabecear e marcar. O gol foi anulado em campo pelo assistente Bruno Boschilia, e as linhas traçadas confirmaram a irregularidade.



O gol do Glorioso era questão de tempo e saiu aos 28 minutos da segunda etapa para explodir o Nilton Santos. Alexander Barboza achou lançamento primoroso para Igor Jesus, que dominou com estilo no peito e soltou uma bomba no canto esquerdo de João Ricardo. Golaço para abrir o placar.



As alterações promovidas deram ainda mais poder ao Alvinegro, que soube valorizar a posse e aproveitou para dar números finais aos 45 minutos. Tiquinho recebeu na intermediária, achou bonito passe de calcanhar para Marlon Freitas e clareou o lance. O volante lançou Igor Jesus, que saiu cara a cara e tocou na saída. 2 a 0 e liderança retomada no confronto direto.



FICHA TÉCNICA



Botafogo 2 x 0 Fortaleza



Local: Estádio Nilton Santos

Data e hora: 31/9 (sábado), às 21h (de Brasília)

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Bruno Boschilia e Danilo Ricardo Simon



Gols: Igor Jesus 28'/2ºT e 45'/2ºT (BOT)



Cartões amarelos: Gregore, Marçal e Bastos (BOT); Cardona, Kevin Andrade, Hércules e Pedro Augusto (FOR)



BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa), Marlon Freitas e Thiago Almada; Savarino (Matheus Martins), Luiz Henrique (Tiquinho Soares) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.



FORTALEZA: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Cardona (Felipe Jonatan) e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Kervin Andrade), Hércules (Pedro Augusto) e Pochettino; Breno Lopes, Moisés (Yago Pikachu) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.