Comemoração de Igor Jesus, atacante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/08/2024 23:15

Rio - O Botafogo venceu o confronto direto com o Fortaleza no Nilton Santos pela 25ª rodada do Brasileirão muito por conta do brilho do atacante Igor Jesus. Autor de dois gols na partida, o jogador comemorou o triunfo da noite deste sábado (31) e também a liderança da competição, que voltou para as mãos do Alvinegro após ultrapassar o Leão do Pici.