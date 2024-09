Botafogo disputa o título do Campeonato Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 31/08/2024 20:20

Rio - O Botafogo luta pelo título do Campeonato Brasileiro, faz uma campanha brilhante no segundo ano de grande investimento da SAF, mas a tabela e os horários dos jogos divulgados pela CBF têm irritado os torcedores. Isso porque, em um levantamento de toda a tabela, o Alvinegro não jogou em casa no horário da tarde após 24 rodadas da competição.

Até o momento, foram apenas quatro partidas disputadas na parte da tarde em rodadas de fins de semana e todas fora de casa, contra Cruzeiro, Fortaleza e Criciúma no primeiro turno, e Bahia no segundo. O cenário piora quando analisamos os jogos à noite nos horários de 20h e 21h.

Foram cinco duelos como último horário do dia no Brasileirão ao fins de semana, contra Corinthians (fora, às 21h), Atlético-MG (em casa, às 20h30), Cruzeiro (em casa, 2130), Fortaleza (em casa, 21h, neste sábado (31), além de outros detalhados pela CBF na sequência do segundo turno: Corinthians (14/9, às 21h), e Grêmio (28/9, às 21h), ambos no Nilton Santos.

A comparação com os rivais cariocas mostra o quanto o calendário do Botafogo falha no equilíbrio dos horários. O Fluminense jogou mais vezes à noite, são sete, mas para o mesmo número à tarde.

Já o Flamengo entrou em campo apenas em três partidas nos horários de 20h ou 21h, assim como o Vasco. Só que o Rubro-Negro teve outras nove às 16h (sendo sete em casa), e o Cruz-Maltino, sete (quatro no Rio).