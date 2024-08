Adryelson vestiu a camisa do Glorioso em 2022 e 2023 - Divulgação / Lyon

Adryelson vestiu a camisa do Glorioso em 2022 e 2023Divulgação / Lyon

Publicado 30/08/2024 18:58

Rio - Perto de retornar ao Botafogo , Adryelson esteve em campo pelo Lyon nesta sexta-feira (30). O zagueiro saiu do banco de reservas na reta final da vitória por 4 a 3 sobre o Strasbourg, pelo Campeonato Francês. Após ser chamado pelo técnico Pierre Sage, jogou por 10 minutos.

O defensor aprova a ideia de voltar a vestir a camisa do Glorioso e vê o momento como grande possibilidade de projeção visando a convocações para a seleção brasileira, já que teve poucas oportunidades pelo Lyon. Com o duelo desta sexta, ele chegou apenas ao quarto, e provável último, jogo oficial com a camisa do clube francês.

Caso a volta de Adryelson ao Rio de Janeiro se concretize, seria a sétima contratação do Botafogo neste segundo semestre. A SAF já anunciou o volante Allan, os meias Thiago Almada e Mohamed El Arouch, além dos atacantes Igor Jesus e Matheus Martins.