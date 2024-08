Iván Ramírez em ação pelo Libertad (PAR) - Divulgação / Libertad

Publicado 29/08/2024 17:13

Rio - Presidente do Libertad (PAR), Rubén Di Tore confirmou ter recebido uma proposta oficial do Botafogo pelo lateral-direito Iván Ramírez. Ele era considerado uma segunda opção do Glorioso para caso a negociação por Vitinho, do Burnley (ING), não avançasse. No entanto, o Alvinegro selou acordo com o clube inglês nos últimos dias pela chegada do defensor brasileiro.