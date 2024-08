Adryelson chegou ao Lyon no início de 2024, após grande temporada pelo Botafogo - Divulgação / Lyon

Adryelson chegou ao Lyon no início de 2024, após grande temporada pelo BotafogoDivulgação / Lyon

Publicado 29/08/2024 12:58 | Atualizado 29/08/2024 13:22

dois clubes pertencem ao empresário John Textor, o que facilita o retorno do jogador.



A negociação, em princípio, seria por empréstimo até o fim da temporada. Adryelson aprova a ideia de voltar a vestir a camisa do Glorioso e vê o momento como grande possibilidade de projeção visando a convocações para a seleção brasileira. Botafogo abriu conversas para repatriar o zagueiro Adryelson, que vestiu a camisa do clube em 2022 e 2023, e defende atualmente o Lyon, da França. Os, o que facilita o retorno do jogador.A negociação, em princípio, seria por empréstimo até o fim da temporada.a ideia de voltar a vestir a camisa do Glorioso evisando a convocações para a seleção brasileira.

A informação foi publicada inicialmente por Matheus Medeiros e confirmada pela reportagem de O Dia. A informação foi publicada inicialmente por Matheus Medeiros e confirmada pela reportagem de

Adryelson em baixa no Lyon

Adryelson chegou ao Lyon em janeiro, mas não conseguiu se firmar. Titular uma vez na temporada passada, ele jogou apenas três partidas oficiais e num total de 50 minutos, além de acréscimos.



Sem atuar desde fevereiro, ele ganhou oportunidades em dois amistosos de pré-temporada do Lyon, atuando os 90 minutos contra o St. Pauli, no fim de julho. Entretanto, ficou no banco de reservas nos dois primeiros jogos do Campeonato Francês.

Passagem pelo Botafogo

Situação muito diferente de sua passagem pelo Botafogo, onde foi um dos destaques do time em 2023. Com suas atuações, ele foi chamado para a seleção brasileira e acredita que um retorno ao time que briga pelo Brasileirão e pela Libertadores pode ajudá-lo a voltar a defender o Brasil.

Contratado em 2022, o zagueiro disputou 75 partidas pelo Glorioso, com quatro gols marcados. Mas ficou marcado pela queda de desempenho, assim como todo o time, na derrocada no segundo turno do Brasileirão de 2023. Mesmo assim, foi vendido ao Lyon ao lado de Lucas Perri.