Tiquinho Soares em treinamento - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/08/2024 13:50 | Atualizado 29/08/2024 14:00

Rio - O Botafogo irá encarar o Fortaleza, neste sábado, às 21h (de Brasília), de olho na liderança do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro conta com um aproveitamento espetacular nos últimos dez jogos como mandante contra a equipe cearense.

Em jogos que ocorreram de 1974 até o ano passado, o Botafogo conquistou oito vitórias, empatou uma partida e foi derrotado somente em uma única oportunidade. O aproveitamento alvinegro contra o rival em duelos como mandante é de 83,3%.



O Botafogo conquistou vitórias nos últimos dois jogos como mandante. No ano passado, o Alvinegro venceu por 2 a 0 no Nilton Santos com dois gols de Tiquinho Soares. Em 2022, nova vitória dos cariocas por 3 a 1 com gols de Erison, Patrick de Paula e Daniel Borges. Moisés descontou para os cearenses.

A última derrota do Botafogo para o Fortaleza como mandante aconteceu em 2020, ano do último rebaixamento dos cariocas para a Série B. Na ocasião, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 1 no Nilton Santos.