Vitinho está no Burnley desde 2022Divulgação / Burnley

Publicado 29/08/2024 00:04

Rio - O Botafogo fechou a contratação de Vitinho, lateral-direito do Burnley (ING). O Glorioso pagará oito milhões de euros fixos (pouco mais de R$ 49,2 milhões na cotação atual), além de dois milhões em bônus (R$ 13,2 milhões).

No momento, falta apenas a assinatura de contrato, e o Botafogo espera o jogador no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. A informação do negócio fechado foi dada primeiro pelo "ge".



O Burnley não queria se desfazer de Vitinho, que é titular do time. Entretanto, o desejo do atleta pesou para que houvesse um final feliz. O lateral acredita que um retorno ao Brasil o aproxima da Seleção.

Revelado pelo Cruzeiro, Vitinho foi negociado com o Cercle Brugge (BEL) em 2018. Após quatro anos no clube belga, foi comprado pelo Burnley, onde disputou 80 jogos, marcou quatro gols e deu seis assistências.