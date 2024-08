Antes de forçar saída, Damían Suárez era titular absoluto do Botafogo - Arthur Barreto / Botafogo

Antes de forçar saída, Damían Suárez era titular absoluto do BotafogoArthur Barreto / Botafogo

Publicado 13/08/2024 17:44 | Atualizado 13/08/2024 17:46

Além do uruguaio, o zagueiro Philipe Sampaio e o meia Gustavo Sauer integram o grupo. Eles têm o dia a dia parecido com os jogadores do elenco principal. A única diferença, no caso, é não ter a rotina das partidas.

Os treinos acontecem todos os dias no CT Lonier, mas sempre em horários opostos aos do restante dos atletas e contam com uma equipe menor da comissão técnica, de acordo com o 'ge'. A ideia é mantê-los ativos para caso recebam alguma proposta interessante para um novo empréstimo ou venda.



Vale ressaltar, porém, que existe troca de informações sobre o desempenho dos atletas que estão no grupo. O maior exemplo é Carlos Alberto, que foi reintegrado ao elenco principal recentemente e tem sido utilizado pelo comandante português.

Entenda o caso de Damián Suárez

O jogador recebeu uma proposta diretamente do Peñarol, do Uruguai, e alegou problemas familiares para forçar a saída, mas a diretoria alvinegra e o técnico Artur Jorge descobriram a situação e não gostaram. O Botafogo exigiu o pagamento da multa para liberar o lateral e, por isso, a negociação esfriou. Sendo assim, ele está afastado e não atua mais pelo Glorioso.