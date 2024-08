Pablo em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/08/2024 14:20

Rio - Além de Tiquinho Soares, o treinamento do Botafogo da última terça-feira contou com a presença de mais uma novidade: o zagueiro Pablo. O jogador, de 33 anos, participou da atividade e se mostrou recuperado da lesão muscular na coxa que sofreu na única partida que fez pelo clube carioca.

"Algumas coisas no futebol fogem do nosso controle, mas são esses desafios que nos tornam mais fortes! Sempre fui muito comprometido com o meu trabalho e dei o meu máximo para voltar o mais rápido possível a fazer o que amo! Quero agradecer a todos os torcedores pelo apoio e paciência nesse momento difícil! Estou feliz e ansioso para esse retorno! Estou preparado para ajudar os meus companheiros em campo e fazer o melhor pelo Botafogo sempre!", disse.

A única vez que entrou em campo pelo Botafogo foi na goleada por 5 a 1 sobre o clube gaúcho, no dia 21 de abril. O zagueiro sofreu uma grave lesão e acabou desfalcando o Alvinegro nos últimos três meses e meio.

Pablo, de 33 anos, foi emprestado pelo Flamengo ao Botafogo até o fim da temporada. O acordo não envolveu opção de compra. No Rubro-Negro, o zagueiro teve pouco espaço no elenco.