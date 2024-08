Damían Suárez era titular absoluto do Botafogo - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 13/08/2024 07:50

Rio - A negociação do Botafogo com o Peñarol pela liberação de Damián Suárez está travada. O Alvinegro pediu cerca de 400 mil dólares (algo em torno de R$ R$ 2,1 milhões) para liberá-lo e o clube uruguaio achou o valor elevado. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O entendimento do pentacampeão da Libertadores é de que o investimento é alto para um jogador que tem 36 anos. Já o Botafogo não gostou da forma como o lateral e seus representantes conduziram o pedido para deixar o clube carioca e não deseja facilitar as coisas. Além disso, o fato de o Peñarol estar disputando a principal competição de clubes da América do Sul pesa na dificuldade imposta pelo Alvinegro.



Damián Suárez chegou ao Botafogo no começo do ano e se tornou titular da posição. Apesar de estar agradando ao treinador Artur Jorge e também aos torcedores, o uruguaio surpreendeu ao pedir para deixar o clube carioca nos últimos dias. Ele afirmou que não está adaptado ao Rio de Janeiro.

O lateral, de 36 anos, tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025, e vem treinando em separado no elenco. O uruguaio já foi comunicado que não faz mais parte do planos do técnico Artur Jorge.