Bastos se firmou como peça essencial no setor defensivo do Botafogo em 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 13/08/2024 14:58

Rio - O Botafogo abriu conversas para renovar contrato com Bastos por mais duas temporadas. O zagueiro, que é um dos principais jogadores da equipe, tem contrato em vigor somente até o fim deste ano. As informações são do jornalista Thiago Franklin, do 'Canal do TF'.

Ele chegou ao Alvinegro na segunda janela de transferências do ano passado, mas não conseguiu se firmar no time titular - foram apenas quatro partidas disputadas.



Em 2024, porém, o angolano começou a se destacar e se tornou peça essencial no setor defensivo do Botafogo. Nesta temporada, entrou em campo 37 vezes e marcou quatro gols.

Com Bastos na zaga, o próximo compromisso do Glorioso é um dos mais importantes do ano. O time comandado pelo técnico Artur Jorge enfrenta o Palmeiras, no Nilton Santos, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América.