Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 13/08/2024 19:00

Rio - Artur Jorge tem dúvidas para escalar o ataque do Botafogo no duelo decisivo contra o Palmeiras, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Dois nomes disputam a vaga para a posição de centroavante: Igor Jesus e Tiquinho Soares.

Igor foi o último jogador a ser inscrito pelo Glorioso para a disputa do mata-mata do torneio continental e agora está à disposição do treinador português. Já o camisa 9 também deve voltar a ser relacionado, mas não tem presença garantida entre os 11 iniciais. Isso porque voltou a treinar com a equipe no último fim de semana, após se recuperar de uma lesão no joelho direito que o tirou de três partidas.



Além disso, o Botafogo terá o retorno de Luiz Henrique, que cumpriu suspensão na derrota por 3 a 2 para o Juventude no último domingo (10). Bastos, Gregore, Marlon Freitas e Savarino também voltam ao time titular após serem poupados.

Sendo assim, de acordo com o "ge", o Botafogo irá à campo com: John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada; Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares).