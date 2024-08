Troféu da Libertadores tem três clubes do Rio na disputa da edição de 2024 - Divulgação / Conmebol

Publicado 12/08/2024 22:20

Rio - A partir desta quarta-feira, no Nilton Santos, Botafogo e Palmeiras irão decidir uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Este será o décimo confronto eliminatório entre cariocas e paulistas na principal competição de clubes da América do Sul. Os Alvinegros terão a oportunidade de igualar esse histórico e acabar com a vantagem dos clubes de São Paulo.

O primeiro confronto entre clubes do Rio na competição envolveu o Botafogo. Em 1961, o Alvinegro foi eliminado na semifinal da Libertadores para o Santos, que conquistaria seu primeiro título. O Peixe avançou após empate por 1 a 1 e goleada por 4 a 0 sobre o clube de General Severiano.

No confronto seguinte, o Botafogo fez bonito. Na Libertadores de 1973, o Alvinegro e o Palmeiras tiveram campanhas idênticas e tiveram que jogar uma partida de desempate para definir o clube brasileiro que avançaria para o triangular final da Libertadores. Os cariocas venceram por 2 a 1 e eliminaram os paulistas.

Depois disso, o Botafogo não disputou mais confrontos eliminatórias com clubes paulistas na Libertadores. Porém, os duelos entre equipes do Rio e de São Paulo continuaram muito equilibrados. As equipes da Cidade Maravilhosa avançaram em mais três oportunidades, enquanto as da Terra da Garoa levaram a melhor em mais quatro.



Em 1993, o São Paulo eliminou o Flamengo nas quartas de finais, após empate por 1 a 1 e vitória por 2 a 0. O Tricolor acabou se sagrando bicampeã da competição. Seis anos depois, o Palmeiras despachou o Vasco, que era o atual campeão do torneio, nas oitavas de finais: 2 a 2, em São Paulo, e vitória por 4 a 2, em São Januário. O Verdão conquistaria seu primeiro título do torneio.

No primeiro confronto entre cariocas e paulistas no Século XXI, o Fluminense em duelo emocionante, eliminou o São Paulo. A classificação veio após vitória no fim por 3 a 1, no Maracanã, em duelo pelas quartas de final da Libertadores de 2008. No Morumbi, os paulistas haviam vencido por 1 a 0. O Tricolor das Laranjeiras seria vice-campeão do torneio.

Em 2010, em confronto equilibrado, o Flamengo despachou o Corinthians nas oitavas de final da competição, após vencer por 1 a 0, no Rio, e perder por 2 a 1, em São Paulo. Na época, o gol marcado fora de casa era critério de desempate e assegurou a vaga rubro-negra.

Dois anos depois, Vasco e Corinthians se enfrentaram nas quartas de finais. O Timão avançou após empate sem gols no Rio e vitória por 1 a 0 em São Paulo. O clube paulista se sagraria campeão da competição naquele ano.

Em 2021, Palmeiras e Flamengo fizeram o maior confronto eliminatória da história envolvendo clubes de Rio e de São Paulo. Na final da Libertadores daquele ano, o Alviverde levou a melhor e venceu por 2 a 1 se sagrando tricampeão da Liberadores.

Um ano depois, o Flamengo voltou a enfrentar o Corinthians, desta vez, pelas quartas de final da Libertadores. Com duas vitórias, uma por 2 a 0 e outra por 1 a 0, o Rubro-Negro se classificou e embalou para tricampeonato da América conquistado em 2022.