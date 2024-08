Damián Suárez em jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/08/2024 13:11 | Atualizado 12/08/2024 13:25

Rio - Damián Suárez não joga mais pelo Botafogo. Após manifestar o desejo de sair, o lateral-direito foi comunicado pelo técnico Artur Jorge que está fora dos planos. Segundo o "ge", a atitude do jogador em forçar a saída para o Peñarol, do Uruguai, não foi bem vista internamente.

O Peñarol negociou diretamente com Damián Suárez. O jogador alegou problemas familiares para forçar a saída, mas a diretoria alvinegra e o técnico Artur Jorge descobriram a situação e não gostaram. O Botafogo exigiu o pagamento da multa para liberar o lateral e, por isso, a negociação esfriou.

Além disso, Damián Suárez seguiu inscrito pelo Botafogo na Libertadores. Por conta disso, ele não poderá defender outra equipe na competição, o que diminuiu o interesse do Peñarol. O clube uruguaio enfrenta o The Strongest, da Bolívia, nas oitavas de final da competição continental.

Mesmo que a negociação com o Peñarol não avance, Damián Suárez não atua mais pelo Botafogo. O jogador foi liberado para procurar outro clube, mas não será negociado se não receber uma proposta que seja considerada factível para o Alvinegro. Enquanto isso, ele treinará em horários alternativos.

Com Damián Suárez fora dos planos, o Botafogo conta somente com Mateo Ponte para a posição, além de Rafael que se recupera de uma lesão no joelho direito. O clube deve voltar ao mercado para buscar uma reposição para o lugar do uruguaio.