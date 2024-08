Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Artur Jorge é o técnico do BotafogoArthur Barreto/Botafogo

Publicado 11/08/2024 14:17

O Botafogo foi derrotado pelo Juventude por 3 a 2 na manhã deste domingo (11) , no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e ligou o alerta na parte alta da tabela do Brasileirão. Após a partida, que escancarou oscilação da equipe e problemas no setor defensivo, o técnico Artur Jorge analisou o desempenho do Alvinegro e admitiu queda de rendimento.

"Fizemos um jogo abaixo da nossa normalidade. Temos que perceber porque não conseguimos superar o adversário. Creio que o momento defensivo e como tão mal estivemos tão mal estivemos nesse período valida este resultado", disse o português, em entrevista coletiva.

A equipe alvinegra chegou a estar perdendo por 3 a 0, reagiu com gols de Cuiabano e Marçal, pressionou, mas não conseguiu o empate fora de casa. Com a sequência pesada de jogos, Arthur Jorge mandou a campo um time titular mesclado, e as principais peças só foram acionadas no segundo tempo - como Marlon Freitas, Gregore, Savarino e Igor Jesus.

"São três competições que nós tivemos, perdemos a última (Copa do Brasil) para o Bahia há quatro dias. Não viemos desfalcados, viemos com aquilo que era possível de hoje aqui ter. A verdade é que hoje não conseguimos ser uma equipe tão forte como deveríamos ter sido", destacou Artur Jorge.

Agora, o Botafogo vira a chave e passa a pensar no duelo de quarta-feira (14), com o Palmeiras, no Nilton Santos, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), e Artur Jorge quer foco total.

"A vantagem está em não pensarmos nessa diferença. Nós pensamos que cada jogo tem uma importância elevada. O resultado de hoje teria uma grande importância para nós. Essa é a abordagem que eu tenho. Cada um dos jogos têm a máxima importância, independentemente de termos jogado há quatro dias pela copa e que jogaremos daqui a três dias pela Libertadores. Quero que meus jogadores tenham foco máximo em tudo, ainda que o campeonato ainda tenha vários jogos. Não quero a falsa sensação haverá um ou outro jogo menos importante. Cada jogo conta para as contas no final."

Veja outras respostas do técnico do Botafogo:

Sistema defensivo

"Cometemos muitos erros defensivamente. Fomos, particularmente na primeira parte, ineficazes nesse primeiro momento."

Calendário cheio é um problema?

"Não, são as competições que existem. Queremos estar em todas elas, ainda que por vezes isso possa justificar algum déficit de performance. Aqui não se trata de encontrar desculpas, apenas razões para saber o que fazer."