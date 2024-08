Novo uniforme II do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Novo uniforme II do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 09/08/2024 20:41

Rio - O Botafogo lançou, nesta sexta-feira (9), o novo uniforme II para a temporada 2024/2025. A camisa na cor preta conta com detalhes metálicos em bronze e está à venda nas plataformas oficiais da SAF. Ela é a segunda da nova coleção da atual temporada em parceria com a Reebok, que foi divulgada com o slogan "Passado, Presente e Futuro".

A nova peça da linha vem com o conceito de "forjado no fogo", sendo uma homenagem à torcida logo no Dia do Botafoguense (9 de agosto). De acordo com o Alvinegro, o uniforme " valoriza a entrega e o amor incondicional dos botafoguenses pela Estrela Solitária".

"É com imensa satisfação que apresentamos mais um lindo uniforme e, dessa vez, exaltando a torcida alvinegra. Como sempre ressalta o John, ela é o grande combustível do nosso trabalho e merecedora de todas as homenagens possíveis. O fogo que nunca vai se apagar no coração alvinegro agora se faz presente na criativa, apaixonante e simbólica camisa II desenvolvida pelos nossos departamentos de Branding, Comunicação e Marketing. A segunda parte da jornada alvinegra vem para se conectar com as tradições de forma original e aumentar o alcance da nossa marca internacionalmente", declarou Thairo Arruda, CEO.

O uniforme II da linha do Botafogo com a Reebok apresenta um grafismo com chamas em jaquard, remetendo à forja. A gola e a retilínea das mangas também são exclusivos e seguem o mesmo padrão com as chamas. O escudo vem com a cor bronze.

A mais nova peça do Glorioso será estreada contra Juventude, no próximo domingo (11), às 11h (de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão.