Dono da SAF do Botafogo, John Textor segue na briga com a Justiça Desportiva do Brasil - Vítor Silva / Botafogo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor segue na briga com a Justiça Desportiva do BrasilVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/08/2024 11:41

aumento de 200% no número de partidas suspeitas de manipulação na América do Sul. O dono da SAF do

John Textor compartilhou uma matéria do site 'Inside World Football' que apontana América do Sul. O dono da SAF do Botafogo aproveitou para mais uma vez criticar a postura da Justiça Desportiva brasileira por não levar em consideração suas denúncias.

"Os tribunais desportivos do Brasil continuam a perseguir aqueles que levantam questões sérias e evidências de manipulação de jogos, negando as verdades óbvias, enquanto o Senado do Brasil e o resto do mundo agem. A obstrução às investigações sobre a corrupção é tão grave como a própria corrupção", postou Textor.

Leia mais: Botafogo é denunciado no STJD por bonecos de Leila e Ednaldo enforcados

A reportagem compartilhada pelo empresário americano levou em conta um levantamento dos especialistas em integridade esportiva Starlizard Integrity Services (SIS). Ao todo, eles monitoraram 36.841 partidas entre o início de janeiro e o fim de junho de 2024.



Desse número, 79 jogos foram considerados suspeitos, sendo 17 somente em um país (21,55%), de acordo com análise dos mercados de apostas. Foi um aumento de 200% em relação ao semestre anterior.