Damían Suárez era titular absoluto do Botafogo - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 09/08/2024 17:38

Rio - Damián Suárez segue afastado do elenco do Botafogo. O lateral-direito não participou das atividades no CT Lonier nesta sexta-feira (9) e deve ficar fora da partida de ida contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira (14), no Estádio Nilton Santos. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

O jogador uruguaio pediu para deixar o Botafogo às vésperas do jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, que terminou 1 a 0 para o clube nordestino e a eliminação do Glorioso. Ele tem o futuro indefinido e a decisão tem sido avaliada pela diretoria.

Ele tem contrato com o Alvinegro até 2025. A princípio, a posição do Botafogo é de que ele sairá apenas com o pagamento de multa.

Damián chegou ao Botafogo neste ano e rapidamente se firmou como titular. Peça importante para o time de Artur Jorge, o camisa 22 praticamente resolveu os problemas que o Glorioso vinha tendo na lateral direita.