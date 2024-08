Damián Suárez em jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/08/2024 21:20

Rio - O Botafogo manteve Damián Suárez na lista de inscritos na Libertadores, o que afastou o Peñarol de uma possível contratação. O clube do Uruguai queria ter o lateral-direito já nas oitavas de final da competição.

O Peñarol continua interessado no atleta, segundo o "ge", mas a prioridade era uma solução a curto prazo para a posição. Cabe lembrar que, agora, os clubes só poderão fazer mudanças caso avancem às quartas de final da Libertadores.

Situação do jogador

Após o pedido de Damián para ir embora, o Botafogo descobriu que o Peñarol chegou diretamente no jogador e apresentou a proposta. Assim, de acordo com o site, o lateral tentou forçar a saída. O movimento, claro, não foi bem visto, e Artur Jorge não conta mais com ele.

O uruguaio tem contrato com o Glorioso até 2025. A posição do Botafogo é de que ele sairá apenas com o pagamento de multa.