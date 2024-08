Damián Suárez em ação durante jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/08/2024 00:01

Rio - Damián Suárez pediu para deixar o Botafogo. Após o treino da última terça-feira (6), o lateral avisou que não viajaria com o grupo para Salvador, onde o Alvinegro perdeu para o Bahia e foi eliminado da Copa do Brasil . Ele passou à diretoria que está infeliz por não ter se adaptado ao Rio de Janeiro.

Segundo o "ge", a notícia caiu como uma bomba dentro do elenco do Glorioso. Tanto a diretoria quanto os jogadores foram pegos de surpresa e não aprovaram a decisão do uruguaio durante uma sequência de confrontos decisivos do Bota na temporada.

Damián chegou ao Botafogo neste ano e rapidamente se firmou como titular. Peça importante para o time de Artur Jorge, o camisa 22 praticamente resolveu os problemas que o Glorioso vinha tendo na lateral direita.

Ele tem contrato com o Alvinegro até 2025. Assim, a posição do Botafogo é de que ele sairá apenas com o pagamento de multa. Antes da partida contra o Bahia, o técnico Artur Jorge falou sobre Damián, mas evitou se aprofundar no tema.

"Não posso explicar muito porque há muitas coisas ainda para que possamos esclarecer. Era um jogador que eu contava obviamente para esse jogo, falou comigo pessoalmente para mostra-se indisponível e é um caso que vai estar entregue à administração para gerir da forma que entender. Sei que sou o técnico e, nesta altura, não posso contar com ele".

Hoje, o Botafogo conta apenas com o jovem Mateo Ponte para a posição. A outra alternativa seria Rafael, mas ele ainda se recupera de lesão.