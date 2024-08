Alexander Barboza, do Botafogo, no jogo contra o Bahia - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/08/2024 21:24

Salvador - O Botafogo caiu na Copa do Brasil ao perder para o Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova , nesta quarta-feira (7), pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Glorioso atuou com um homem a menos desde a reta final do primeiro tempo, quando Gregore levou o cartão vermelho. Nesse sentido, Alexander Barboza destacou que o confronto mudou após a expulsão, destacou a tristeza pela eliminação, mas valorizou a entrega do grupo.

"O jogo mudou com a expulsão. Com um jogador a menos é muito difícil, ainda mais contra um time como o deles. Fizemos um jogo muito bom. A entrega da equipe foi muito boa. Muito triste, deixamos de lado uma competição, a qual queríamos ganhar, tínhamos a ambição de ganhar. É triste e dói", disse Barboza, ao SporTV.

Agora, o Alvinegro vira a chave para o Brasileirão. O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A partida é válida pela 22ª rodada do campeonato.