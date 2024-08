Técnico do Botafogo, Artur Jorge ganha mais opções para o setor ofensivo contra o Bahia - Vítor Silva / Botafogo

Técnico do Botafogo, Artur Jorge ganha mais opções para o setor ofensivo contra o BahiaVítor Silva / Botafogo

Publicado 07/08/2024 13:16 | Atualizado 07/08/2024 14:26

Rio - O técnico Artur Jorge tem dois reforços para escalar o Botafogo para a partida da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, nesta quarta-feira (7), às 19h, na Arena Fonte Nova. Poupado na última partida, Savarino retorna ao time. O meia Thiago Almada está à disposição pela primeira vez desde que chegou ao clube.

Com isso, o treinador do Glorioso tem uma dúvida para montar o setor ofensivo. Com duas vagas em aberto, ele precisará escolher entre Almada, Savarino e Carlos Alberto. Poupado da última partida por causa de dores musculares, o venezuelano deve ser titular.

Resta saber se Carlos Alberto será mantido nos 11 iniciais ou se Thiago Almada vai jogar como titular, mesmo tendo treinado com os companheiros apenas duas vezes.

Apesar dos reforços, Artur Jorge não poderá contar com alguns jogadores importantes para esta partida. O atacante Tiquinho Soares segue fora por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Junto a ele, Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jeffinho, Júnior Santos e Pablo também não estão à disposição.

O lateral-direito Damián Suárez alegou problemas particulares e não foi relacionado para o jogo. O uruguaio participou das atividades nesta terça-feira (6), mas conversou com pessoas do clube sobre a situação e não viajou para Salvador.

Nova contratação do Glorioso , o atacante Matheus Martins não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil e, por isso, também não está relacionado para a partida decisiva.

Após empatar em 1 a 1 no jogo de ida , na última terça-feira (30), no Nilton Santos, o alvinegro precisa vencer para se classificar às quartas de final. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

A provável escalação do Botafogo

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Carlos Alberto (Thiago Almada); Savarino e Igor Jesus.